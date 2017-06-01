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Мурманская область. Арктика01.06.17 16:26

Первые книжки для малышки

Девять лет тому назад директор Североморской Центральной библиотечной системы, заслуженный работник культуры России, депутат Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Ольга Ефименко стала инициатором акции «Первые книжки для вашей малышки». В День защиты детей она вместе со своими сотрудницами вручала читательские билеты и книги по уходу за ребёнком, сказки и сборники колыбельных песен молодым мамам.

Пять лет тому назад эта акция стала партийным проектом Североморского местного отделения партии «Единая Россия».

1 июня Ольга Ефименко, Ольга Рыбак, помощник главы ЗАТО г.Североморск Александра Абрамова, заместитель директора ЦБС Наталья Лизавенко и главный библиотекарь методического отдела ЦБС Анастасия Герасенко приехали в Североморский родильный дом, чтобы вручить подарки мамам и их малышам. Для каждого малыша был подготовлен читательский билет, в котором написано: «Мой первый читательский билет. Выдан мне в день моего рождения. Я теперь читатель Центральной детской библиотеки». В подарке каждому из малышей был и «Русский алфавит».

Ольга Рыбак вручила мамам новорожденных букеты роз от имени главы ЗАТО г.Североморск Александра Абрамова.

В этот день родные и близкие встречали Алену Волкову с сыном Владиславом и Бондареву Оксану с сыном Даниэлем.  

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