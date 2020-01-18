«Первые ласточки» в Белокаменке, или К Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений проявляют интерес преподаватели и студенты колледжей

Студенты и преподаватели Мурманского индустриального колледжа посетили Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Экскурсия была организована социальным партнером колледжа – компанией САРЕН, являющейся одним из ключевых подрядчиков по строительству ОГТ.

Специалисты компании подробно рассказали о ходе строительства Центра, продемонстрировали современное технологичное оборудование объектов ЦСКМС, провели собеседование со студентами колледжа, обозначили высокую значимость участия молодых специалистов Мурманской области в реализации проекта. Особенно приятно было встретить на рабочих местах студентов и выпускников колледжа.

В компании «САРЕН» более полугода работают «первые ласточки» – выпускники и студенты колледжа, трудоустроенные в июле 2019 г . и зарекомендовавшие себя, как ответственные и грамотные молодые специалисты.

Администрация колледжа совместно со специалистами компании обсудили вопросы организации стажировки студентов по специальностям «Сварочное производство», «Судостроение», «Технология машиностроения».

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений является проектом стратегического значения, который создаст современную техническую базу СПГ-технологий в России, 15 тысяч рабочих мест в области инженерных разработок и производства, а также внесет вклад в экономическое развитие РФ.

Отметим, что студенты и преподаватели Мурманского индустриального колледжа во второй раз посетили строительную площадку объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений – проекта компании «НОВАТЭК-Мурманск», расположенного в Мурманской области в посёлке Белокаменка (далее - ЦСКМС). Проект предназначен для строительства линий сжижения природного газа на железобетонных основаниях гравитационного типа (ОГТ) для завода «Арктик СПГ 2» компании «НОВАТЭК».