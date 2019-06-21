Мурманская область. Арктика21.06.19 15:35
Первые участники Главного военно-морского парада от Северного флота отправились в Санкт-Петербург
Четыре рейдовых буксира Северного флота следуют Беломорско-Балтийским каналом в Санкт-Петербург для обеспечения Главного военно-морского парада, который состоится 28 июля. Следом за ними в ближайшие дни к проходу канала приступят противодиверсионные катера проекта «Грачонок». Они будут задействованы в прохождении парадным строем по фарватеру Невы.
На Главном военно-морском параде Северный флот будет традиционно представлен самыми большими участниками, в числе которых 3 надводных корабля первого ранга и атомный подводный ракетный крейсер.
Как сообщает пресс-служба СФ, всего от флота в Санкт-Петербурге и в Кронштадте будут задействованы более 10 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также 16 летательных аппаратов.
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