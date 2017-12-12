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Мурманская область. Арктика12.12.17 07:05

«Первым делом, первым делом самолёты…»

9 декабря на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» состоялся региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по авиамоделированию в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных». В Олимпиаде приняли участие 47 обучающихся, увлекающихся авиамодельным спортом и научно-техническим творчеством из городов Кандалакша, Полярный, Полярные Зори, п.Мурмаши и «МОЦДО «Лапландия» в возрасте от 6 до 17 лет.

Соревнования проходили в классе моделей «F1H - модели планеров», «F1B (G, P) - резиномоторные модели самолетов», «F4A - модели-полукопии самолётов».

С приветственным словом к участникам Олимпиады выступили Сергей Викторович Чечеров, директор музея военно-воздушных сил Северного флота, Сергей Борисович Иванов, главный судья соревнований, председатель РОО «Федерация авиамодельного спорта России по Мурманской области», Марина Владимировна Крендюкова, главный секретарь РОО «Федерация авиамодельного спорта России по Мурманской области», Марина Николаевна Веткина, руководитель Регионального центра научно-технического творчества,

Олимпиада проводилась в три этапа: теоретическая часть, стендовая оценка (выставка) и практическая часть (соревнования). Участники не только продемонстрировали созданные ими модели, но и показали свои теоретические знания, отвечая на вопросы по истории авиации и воздухоплаванию.

Победителями в классе «F1H - модели планеров» стали обучающиеся центра «Лапландия», МБОУ ДО «Дом детского творчества», г. Полярные Зори, МАУДО Центр детского творчества «Вега» муниципального образования Кандалакшский район.

В классе «F1B - резиномоторные модели самолетов» - обучающиеся центра «Лапландия», МОУДО Детско-юношеский центр Кольского района, п. Мурмаши, МАУДО Центр детского творчества «Вега» муниципального образования Кандалакшский район.

В классе «F4A - модели-полукопии самолетов» - обучающиеся МАУДО Центр детского творчества «Вега» муниципального образования Кандалакшский район.

В теоретическом зачёте победили обучающиеся МОУДО Детско-юношеский центр Кольского района.

Победители и призеры Олимпиады награждены памятными дипломами, медалями и призами.

 

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