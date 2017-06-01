Мурманская область. Арктика01.06.17 12:25
Первый день лета - день рождения телеканала «Арктик-ТВ»
Сегодня коллективу редакции исполнилось 9 лет. В честь своего праздника редакция проводит конкурс, в котором предлагает своим друзьям до 7 июня присылать селфи в стиле «Мурманское лето-2017».
Авторы самых ярких кадров получат сертификаты в клуб «ACTIVITY PARK Game Station».
Фото можно высылать на почту news@arctic-tv.ru или размещать на страничке в официальной группе «ВКонтакте». Не забывайте оставлять свои координаты, чтобы мы могли с вами связаться.
Комментарии
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