Первый день лета - день рождения телеканала «Арктик-ТВ»

Сегодня коллективу редакции исполнилось 9 лет. В честь своего праздника редакция проводит конкурс, в котором предлагает своим друзьям до 7 июня присылать селфи в стиле «Мурманское лето-2017».

Авторы самых ярких кадров получат сертификаты в клуб «ACTIVITY PARK Game Station».

Фото можно высылать на почту news@arctic-tv.ru или размещать на страничке в официальной группе «ВКонтакте». Не забывайте оставлять свои координаты, чтобы мы могли с вами связаться.