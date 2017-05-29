Первый день парада красоты и профессионализма состоялся в УФСИН России по Мурманской области
25 мая шесть красивых, спортивных, талантливых сотрудниц УФСИН России по Мурманской области соревновались в профессиональном мастерстве: стрельбе из пистолета Макарова, выполнении боевых приёмов борьбы, строевом смотре.
Барышни состязались в челночном беге и преодолевали вольным стилем дистанцию
знание нормативной базы – Ирина Фёдорова (ИК-16, пос.Мурмаши) и Елена Пылаева (СИЗО-
стрельба из пистолета Макарова- Наталья Грущенко (ИК-
боевые приёмы борьбы и упражнение «планка»- Кристина Хрушкова (КП-20, пос.Зеленоборский);
челночный бег- Марина Коровина (ИК-18, пос.Мурмаши);
плавание- Анна Павликова (УИИ, г.Мурманск).