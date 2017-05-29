Первый день парада красоты и профессионализма состоялся в УФСИН России по Мурманской области

25 мая шесть красивых, спортивных, талантливых сотрудниц УФСИН России по Мурманской области соревновались в профессиональном мастерстве: стрельбе из пистолета Макарова, выполнении боевых приёмов борьбы, строевом смотре.

Барышни состязались в челночном беге и преодолевали вольным стилем дистанцию 50 метром в бассейне «Авангард». Девушки также отвечали на вопросы теста, проверяющего знания законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность УИС. По итогам первого дня соревнований лучшие результаты на каждом этапе показали следующие участницы:

знание нормативной базы – Ирина Фёдорова (ИК-16, пос.Мурмаши) и Елена Пылаева (СИЗО- 1, г .Мурманск);

стрельба из пистолета Макарова- Наталья Грущенко (ИК- 17, г .Мурманск);

боевые приёмы борьбы и упражнение «планка»- Кристина Хрушкова (КП-20, пос.Зеленоборский);

челночный бег- Марина Коровина (ИК-18, пос.Мурмаши);

плавание- Анна Павликова (УИИ, г.Мурманск).