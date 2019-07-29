Первый дивизион ЗРПК «Панцирь-С» заступил на опытно-боевое дежурство на Северном флоте

Первый поступивший на вооружение в Кольское соединение ПВО Северного флота зенитный ракетно-артиллерийский дивизион, оснащённый зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», заступил на опытное боевое дежурство по защите воздушного пространства главной базы флота.

С учётом сложного рельефа местности на Кольском полуострове, где дислоцированы основные силы Северного флота ЗРПК «Панцирь-С» является наиболее действенной системой, обеспечивающей противовоздушную оборону военных объектов и гарантированное поражение в том числе малоразмерных воздушных целей.

Как сообщает пресс-служба СФ, комплексы «Панцирь-С» поступили на флот в конце 2018 года. В течение нескольких месяцев личный состав дивизиона прошел переобучение на новые системы и успешно выполнил боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области. Большинство операторов ЗРПК «Панцирь-С», заступивших на опытное боевой дежурство имеют практический опыт боевого применения комплекса, который они получили во время командировок в Сирийскую Арабскую Республику.

Несение опытного боевого дежурства по ПВО главной базы Северного флота комплексами «Панцирь-С» позволит надёжно обеспечить прикрытие военных объектов в ближней воздушной зоне.