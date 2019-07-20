Первый энергоблок Кольской АЭС остановят для планового обслуживания

20 июля энергоблок № 1 Кольской АЭС планируется вывести в планово-предупредительный ремонт на 42 суток. Это обязательная ежегодная процедура, предусмотренная годовым графиком ремонтов.

На энергоблоке № 1 предстоит выполнить большой комплекс регламентных работ, а также установить новые контрольно-измерительные приборы, сохраняющие работоспособность при повышенных температурах.

В начале месяца Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдала изменение к условиям действия лицензии на эксплуатацию энергоблока № 2 Кольской АЭС, на котором также началась активная фаза работ по продлению срока его эксплуатации.

В период ремонтной кампании нагрузку 880 МВт в соответствии с диспетчерским графиком будут обеспечивать энергоблоки № 3 и 4 Кольской АЭС.