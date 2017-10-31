Первый этап благоустройства зоны отдыха Семёновского озера подходит к завершению

Сегодня в Мурманске прошло выездное совещание по вопросу реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках него представители администрации города, Совета депутатов заполярной столицы совместно с депутатом Государственной Думы ФС РФ Алексеем Веллером проверили ход работ по благоустройству зоны отдыха Семёновского озера.

Напомним, эта общественная территория одной из первых попала в проект. Первый этап строительства уже подходит к концу: завершены подготовительные и земляные работы, обустроены велодорожки, установлены опоры освещения. В следующем году планируется создать смотровую площадку и зоны активного отдыха с игровым оборудованием и тренажерами, а также установить скамейки и урны.

– Отрадно, что городские власти поддержали инициативу участия в проекте, – отметил депутат Государственной Думы Алексей Веллер. – Программа позволяет муниципалитетам получить хорошую поддержку при благоустройстве территорий. В расходной части федерального бюджета на следующий год вновь предусмотрены средства для её финансирования по всей стране.

Стоит отметить, что эта зона является частью комплексного плана по благоустройству Семёновского озера. Планируется, что строящуюся набережную соединят с открытым в этом году мемориальным объектом – памятником стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

– Программа в первый же год работы показала себя с хорошей стороны. В этом году в Мурманске отремонтировано 11 дворов, – рассказала координатор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Все больше жителей заинтересованы в проекте: для участия в следующем году принято около 60 заявлений.