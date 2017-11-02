Первый лёд – очень опасен!

Как сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на плёсах большинства рек Кольского полуострова наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках - забереги, шугоход, зажоры льда.

Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, на сегодняшний день на водных объектах региона ледового покрова, пригодного для выхода на него, не наблюдается.

С целью сбора данных объективного контроля и прогнозирования на их основе развития ЧС на водных объектах региона, а также принятия решений по предупреждению происшествий инспекторским составом Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области осуществляется мониторинг ледовой обстановки.

Спасатели обращают внимание северян и гостей края на то, что выход и выезд на лёд в настоящее время категорически запрещён.