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Мурманская область. Арктика04.10.18 08:45

Первый ледокол «Лидер» будет построен за счёт налогоплательщиков

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей «Росатома», первый ледокол «Лидер» будет построен за счёт бюджетных средств, второй и третий - на основе государственно-частного партнерства.

Ранее со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2019-2021 годы сообщалось, что строительство двух ледоколов «Лидер» будет профинансировано из Фонда развития в 2023 году на сумму 33,25 млрд рублей.

Стоимость строительства первого атомного ледокола нового поколения «Лидер», по оценке руководителя дирекции Северного морского пути «Росатома» Вячеслава Рукши, составляет 95 млрд рублей.

Ожидается, что ледокол «Лидер» мощностью 120 МВт первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до 4 метров.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что атомные ледоколы «Лидер» будет строить дальневосточная верфь «Звезда». В серию войдут три ледокола. Вопрос с финансированием строительства решён.

 

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