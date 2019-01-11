Первый неатомный ледокол госпредприятие «Атомфлот» может получить в мае 2019 года

Первый неатомный ледокол корпорации «Росатомфлот» «Обь», строящийся на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области, планируется передать заказчику в мае 2019 года. Об этом сообщил 10 января начальник отдела маркетинга предприятия Никита Ворошилов.

«Сейчас ледокол находится на стадии готовности близкой к 90%. Идут достроечные работы, ведётся затяжка кабеля, оборудование установлено, сейчас идёт его наладка. В конце мая планируем сдать судно заказчику», - сказал Ворошилов, добавив, что выход на ходовые испытания должен состояться в апреле 2019 года.

Как пишет ТАСС, закладка ледокола «Обь» проекта Aker ARC 124 (ледовый класс Icebreaker7) состоялась 27 сентября 2016 года. Спуск на воду состоялся в июне 2018 года. Судно имеет длину 89,2 метра , ширину - 21,9 метра и осадку - 7,5 метра . Мощность судна - 12 МВт, что должно позволить эффективно работать во льду толщиной 1,5 метра на скорости 2 узла и развивать скорость 4 узла в битом льду толщиной до 5 метров .

Судовладельцем и оператором портового ледокола «Обь» является госпредприятие «Атомфлот» корпорации «Росатомфлот», подписавшее в ноябре 2014 года договор на оказание комплекса услуг портового флота на обеспечение проводки судов и обслуживание акватории порта Сабетта для проекта «Ямал СПГ» сроком до 31 декабря 2040 года.