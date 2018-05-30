Первый обязательный экзамен для 11-классников пройдёт 30 мая

Единый государственный экзамен по математике базового уровня в соответствии с расписанием пройдёт сегодня. Заявление на участие в ЕГЭ по математике базового уровня подали в Мурманской области 2641 человек.

Для проведения ЕГЭ задействовано 30 пунктов проведения экзамена (ППЭ). На всех ППЭ экзаменационные материалы будут распечатаны в аудитории при участниках экзамена, а по завершении экзамена бланки ответов отсканируют непосредственно в ППЭ.

Для обеспечения объективности экзамена и выявления нарушений в аудиториях предусмотрено онлайн видеонаблюдение и присутствие в пунктах проведения экзаменов общественных наблюдателей. Также работают подавители мобильной связи.

На выполнение экзаменационной работы по математике базового уровня отводится 3 часа. На экзамен с собой можно взять линейку.

«ЕГЭ по математике – один из обязательных предметов для получения аттестата об окончании школы. ЕГЭ по математике базового уровня выбирают участники, которым математика для поступления в вуз не нужна. Для успешной сдачи ЕГЭ по математике на базовом уровне достаточно набрать 3 балла из 5 возможных», – рассказала министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.