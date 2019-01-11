«Первый рассвет-2019» - апельсины вместо солнца

Сегодня в Мурманске состоялось традиционное мероприятие – «Первый рассвет». Эта акция знаменует собой окончание полярной ночи и появление над горизонтом долгожданного северного солнца. К сожалению, плотные облака помешали увидеть солнечные лучи, но это нисколько не испортило праздник. На сопке «Солнечная горка» собралось более тысячи человек.

– Главное – это хорошее настроение, добрые и позитивные люди, которые поддерживают эту акцию и каждый год вместе встречают заполярное солнце, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Елпанова. – Уверена, что впереди нас ждёт множество ярких и солнечных дней.

Акция «Первый рассвет» проводится с 2007 года, количество её участников ежегодно растёт. Последние годы организацией акции занимается городская администрация, которая обеспечивает транспортировку горожан на гору и обратно в комфортабельных автобусах, угощает их горячим чаем.

– Мы стараемся создать все условия для комфортной встречи первого рассвета, – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска Татьяна Печкарева. – Но главный результат нашей работы – это счастливые лица мурманчан и гостей города.