Первый резидент территории опережающего социально-экономического развития «Кировск»

Решением Министерства экономического развития Российской Федерации 11 сентября 2017 года АО «Производственное объединение «Комплекс» включено в Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территории монопрофильных муниципальных образований, и стало первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Кировск».

АО «ПО «Комплекс» планирует реализовать инвестиционный проект «Стационарная площадка комплексной утилизации боеприпасов». Сроки реализации проекта определены с 2017 по 2018 годы. Общая стоимость инвестиционного проекта составит 126,7 млн рублей, в рамках проекта планируется создать более 130 новых рабочих мест.

Как резиденту ТОСЭР «Кировск» АО «ПО «Комплекс» будут представлены пониженные ставки по страховым взносам, льготы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций, а также другие преференции.