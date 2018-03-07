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Мурманская область. Арктика07.03.18 19:30

Первый роддом остаётся первым в регионе

Капитальный ремонт  родильного дома № 1 в Мурманске завершён. В связи с этим событием губернатор Марина Ковтун приехала в учреждение, чтобы лично убедиться в качественно проделанной работе, пообщаться с пациентками роддома и узнать их мнение о качестве преобразований.  В преддверии Международного женского дня глава региона поздравила новоиспеченных мам с праздником и вручила цветы и подарки.

Напомним, ремонтные работы в роддоме  начались ещё в августе прошлого года. Здесь была проведены полная реконструкция вентиляционной системы, увеличены площади родового отделения, операционных и организованно современное приёмное отделение с амбулаторией.

- Сейчас у нас появилась возможность обеспечить осмотр наших пациенток в амбулатории, - отмечает Александр Залесный, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Мурманской городской больницы. - Диагностический кабинет оборудован мониторами наблюдения за плодом и УЗИ. Сейчас на этапе приёмного покоя врачи могут решить, нужна ли пациентке госпитализация или она может пойти домой.

Теперь роддом  представляет собой современный акушерский стационар с возможностью размещения до 2,5 тысячи пациенток средней и высокой группы акушерского риска, а также здесь будет возможно оказание помощи новорожденным, в том числе и недоношенным детишкам.

- Датчики наблюдения за плодом, состояния женщины, например, данные артериального давления, сатурации кислорода, - рассказывает о возможностях нового оборудования Александр Залесный, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Мурманской городской больницы. - Всего восемь датчиков. Когда женщина поступает на роды, мы подключаем её ко всем этим датчикам и дистанционно наблюдаем за её состоянием.

Приёмное отделение учреждения выполнено по принципу «открытой регистратуры» - с большим холлом для ожидания пациентов, кабинетом догоспитальной диагностики, оснащенным аппаратом УЗИ и аппаратом исследования сердечной деятельности плода. Это позволяет уже на этапе приёма провести ряд диагностических процедур.

Родовое отделение после ремонта увеличено с 4 родильных залов до 6. Здесь была организована первая в Мурманской области центральная станция слежения за роженицами и состоянием плода. А операционных теперь здесь стало две. Это позволит при необходимости проводить плановые и экстренные роды сразу у двух пациенток одновременно. В блоке предусмотрены палаты интенсивной терапии и реанимация для тяжёлых пациенток акушерского профиля.

- Всё сделано безупречно, я бы отметила, что в очень короткие сроки и с небольшим объёмом средств, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Глава региона встретилась и с заведующими родильного дома № 1 прошлых лет, которые были поражены обновлениями учреждения. Они признались, что за всё время работы в стенах организации, они никогда не видели таких комфортных условий, как для пациенток, так и для сотрудников.

После осмотра родильного дома губернатор отправилась в Мурманскую городскую клиническую больницу на встречу с главным врачом учреждения Евгением Тарбаевым, чтобы лично ознакомиться с достижениями больницы за прошедший год и задать интересующие её вопросы.

Марина Ковтун отметила, что они не планируют останавливаться на достигнутом и будут и дальше оснащать медицинские учреждения. «Безусловно, это одно из важнейших направлений в нашей региональной медицине, мы очень рады, что нам всё это удаётся, - заметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

В преддверие 8 Марта в актовом зале больницы состоялось торжественное поздравление всех сотрудниц учреждения, которые трудятся на благо жителей Мурманска. В этот день мужская часть коллектива встретила их цветами и аплодисментами.

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