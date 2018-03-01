Первый случай судебного разбирательства в Мурманске между официальным печатным изданием и интернет-СМИ

На прошлой неделе Арбитражный суд Мурманской области вынес решение по иску редакции газеты «Вечерний Мурманск» к информационному агентству «Северпост» о защите деловой репутации. Предметом спора стала статья под заголовком «Дмитрий Филиппов» попал в черный список «Вечернего Мурманска», размещенная 25.05.2017 года на сайте «Северпоста».

Как пишет sud51.com, Арбитражный суд на основании заключения эксперта пришёл к выводу, что сообщенная Северпостом информация о черном списке газеты и о том, что «с начала года газета «Вечерний Мурманск» регулярно публикует заказные статьи про политиков, которые выступают с критикой мэрии Мурманска и его руководства» (цитата), является ложной и порочит деловую репутацию «Вечернего Мурманска», что привело к финансовым потерям газеты.

Одновременно с требованием признания данной информации порочащей деловую репутацию газеты истец требовал компенсации вреда, причинённого деловой репутации, в размере более 100 тысяч рублей, однако суд отказал в удовлетворении данного требования со ссылкой на то, что истец не представил каких-либо доказательств и пояснений, свидетельствующих о сформированной репутации истца до нарушения, и доказательств, позволяющих установить наличие неблагоприятных последствий для газеты в результате размещения спорной публикации.

На основании этого суд пришёл к выводу о том, что самого факта опровержения порочащих истца.