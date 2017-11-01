Первый снегопад проверил готовность коммунальщиков к зиме

Сотрудники Управления дорожного хозяйства готовы к любым капризам переменной мурманской погоды. Первый выпавший снег не стал серьёзной проблемой для коммунальщиков.

– Нашим предприятием заготовлено более 30 тысяч тонн пескосолянной смеси. По мере необходимости мы подсыпаем дороги, тротуары и лестницы, – рассказал директор ММБУ Управления дорожного хозяйства Станислав Ланин. – Кроме того вскоре в наше распоряжение поступит 18 единиц новой техники.

Всего в арсенале УДХ 142 единицы дорожной техники, в зимнее время чистоту городских дорог обеспечивают более 100 машин.

Стоит отметить, что большую помощь городским властям оказывают различные предприятия заполярной столицы. Совсем недавно на баланс КРГХ поступила очередная дорожно-уборочная машина с вакуумным подметально-уборочным оборудованием – подарок от Мурманского морского торгового порта. Эти автомобили способны круглогодично работать на городских улицах.