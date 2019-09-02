Первый учебный день самый долгожданный и волнительный

Праздник красивых цветов, белых бантов и искренних улыбок. Дата, которая никого не оставит равнодушным. С самого утра в каждом школьном дворе Мурманска царило непривычное после долгих каникул оживление.

Поздравить школьников, учителей и их родителей с началом учебного года на торжественную линейку в школу № 20 пришли глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и депутат Совета депутатов города Мурманска Наталия Телибаева.

– Желаю всем интересных школьных дней, новых знакомств и открытий. Незабываемых впечатлений и громких успехов. Смелых целей, творчества и вдохновения на вашем пути, – обратилась к собравшимся Тамара Прямикова. – С Днём знаний и началом нового учебного года!

– Мурманские педагоги – высокопрофессиональные, талантливые и бесконечно увлеченные своим делом люди, – отметила Наталия Телибаева. – Со стороны городских властей особое внимание уделяется развитию системы образования, а также созданию комфортных условий для занятий и отдыха юных мурманчан.

Этой осенью за парты образовательных учреждений заполярной столицы сядут почти 30 тысяч учеников. Среди них 3500 первоклашек. В детские сады Мурманска отправятся 18 тысяч малышей.