Первый в Финляндии случай коронавируса подтвердился, а в Мурманской области - нет

Первый в Финляндии случай коронавируса подтвердился. Носителем вируса является туристка из Китая. 32-летняя женщина приехала из города Ухань, ставшего эпицентром вспышки нового вида коронавируса. Она обратилась в поликлинику Ивало с симптомами гриппа. Оттуда её перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.

- Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать, - заявил глава ведомства здравоохранения и социального обеспечения (THL) Мика Салминен, пишет служба новостей «Yle».

Около 15 человек могут быть заражены - за состоянием их здоровья будут наблюдать в течение 14 дней. Они не изолированы.

На экстренной пресс-конференции представители «THL» заявили, что ситуация находится под контролем и нет никаких причин для паники. Пока случаев массового заражения коронавирусом за пределами Китая не наблюдается, а в ЕС таковых меньше десятка.

Был уточнён вопрос, касающийся 15 человек, которых классифицируют как «подвергшиеся риску заражения». Это люди, которые провели с больной более 15 минут в одном помещении. Они не жалуются на здоровье, но за их состоянием пристально наблюдает - то есть, с ними регулярно контактируют. Большинство из этих людей - иностранцы, но есть также и финны.

На вопрос, как предохранить себя от возможного заражения, представители «THL» ответили, что для этого достаточны обычные меры гигиены - мыть руки, предохранять дыхательные пути.

А в Мурманской области, как было сообщено на вчерашней пресс-конференции, был зафиксирован случай госпитализации туриста из Китая с подозрением на коронавирус. «Один случай был в Оленегорске. …Очень чётко, быстро сработали наши коллеги из Роспотребнадзора, и из референс-лаборатории пришло подтверждение, что причиной пневмонии был вирус гриппа А», - сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев журналистам в среду перед заседанием противоэпидемической комиссии в региональном правительстве.

А в это время пришло сообщение, что Россия продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходов и автомобилей в пяти регионах на Дальнем Востоке. Такая мера направлена на предотвращение проникновения нового коронавируса. Об этом в среду, 29 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, речь идёт об Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском, Хабаровском и Приморском и краях, передает РИАН».

Голикова добавила, что Россия по решению оперативного штаба ограничит железнодорожное сообщение с Китаем с ноля часов с четверга на пятницу. Поезда будут следовать по маршруту Москва — Пекин — Москва.

По её словам, решение о режиме авиарейсов в Китай примут не позднее пятницы.