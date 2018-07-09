Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин: фестиваль «Териберка. Новая жизнь» нам интересен, нужен, и мы способны его проводить

Судьба фестиваля «Териберка. Новая жизнь» обсуждалась сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Первый заместитель главы региона отметил, что в последнее время в Интернете появились слухи о том, что якобы фестиваль не состоится из-за отсутствия финансирования. О том, как идет подготовка к фестивалю, доложила министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова.

«Понимая популярность данного мероприятия, мы считаем необходимым провести его в намеченные сроки 21-22 июля. В настоящее время ведется работа по организации всех заявленных ранее площадок фестиваля: спортивная, гастрономическая, музыкальная, архитектурно-урбанистическая и зона ремёсел. Помимо этого появятся и новые площадки – зона исторической реконструкции и шоу-показ коллекций местных дизайнеров. Финансовая поддержка правительства Мурманской области на проведение фестиваля в этом году составляет три миллиона рублей», – сообщила Ольга Кузнецова.

Как пояснила министр развития промышленности и предпринимательства, организаторы фестиваля кооператив «ЛавкаЛавка» и АНО «Большая земля» сообщили, что из-за нехватки собственных финансовых средств и сложности в поиске финансирования от спонсоров приняли решение отказаться от проведения мероприятия.

Подробности организационно-технической работы по подготовке фестиваля доложил по видеосвязи глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Первый заместитель главы региона отметил, что имеющимся бюджетом в три миллиона рублей вполне можно обойтись, на самый крайний случай можно задействовать резервный фонд.

«Главное – мы должны показать, что этот фестиваль нам интересен, нужен, и мы способны его проводить. Фестиваль «Териберка. Новая жизнь» стал своеобразным туристическим брендом. Нам ни в коем случае нельзя отказываться от его проведения», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Первый заместитель губернатора поручил комитету по культуре и искусству, министерству строительства и территориального развития провести соответствующую работу на закреплённых за ними площадках фестиваля. Главам муниципалитетов Алексей Тюкавин адресовал просьбу принять активное участие в подготовке мероприятий фестиваля, прежде всего в плане насыщения культурной программы.