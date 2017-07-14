Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин поздравил металлургов Заполярного и вручил знаки отличия сотрудникам Кольской ГМК

Торжественная церемония вручения региональных и ведомственных наград сотрудникам Кольской ГМК состоялась вчера в Заполярном. Награждение прошло в преддверии Дня металлурга, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье. В церемонии награждения принял участие первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

От имени губернатора Марины Ковтун первый заместитель главы региона поздравил сотрудников предприятий металлургической отрасли и огласил памятный адрес, в котором, в частности, подчеркивается, что во многих семьях Кольской земли почётная, истинно мужская профессия металлурга передаётся из поколения в поколение и по праву пользуется особым уважением. Она требует от человека высокого профессионализма, трудолюбия, крепости характера и определённой доли мужества.

«Кольская ГМК, являясь важнейшей частью металлургического комплекса Кольского полуострова, продолжает сегодня активно наращивать, совершенствовать производство и по-прежнему играет огромную роль в социально-экономическом развитии нашего региона. В основе вашего успеха лежат не только богатый опыт и глубокие знания, но и преданность своему делу, крепость традиций, заложенных ветеранами предприятия», – говорится в тексте памятного адреса.

Алексей Тюкавин поблагодарил металлургов за мастерство и верность профессии, а также вручил ведомственные и региональные награды. Звания «Почетный горняк» Министерства промышленности и торговли РФ удостоен горный диспетчер рудника «Северный» Сергей Шипилов. Благодарность губернатора Мурманской области получили газорезчик цеха энерго- и электроснабжения Сергей Деревянко и крепильщик рудника «Северный» Владимир Попов.