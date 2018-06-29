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Мурманская область. Арктика29.06.18 15:30

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин поздравил портовиков с профессиональным праздником и вручил региональные награды

В преддверии Дня работников морского и речного флота в Мурманске состоялся торжественный вечер для сотрудников ПАО «Мурманский морской торговый порт». С профессиональным праздником портовиков поздравил первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Обращаясь к работникам порта от имени губернатора Марины Ковтун, первый заместитель главы региона отметил, что порт находится в процессе технического обновления и реализации масштабных инвестиций. При этом самое серьёзное внимание порт уделяет улучшению экологической ситуации.

«Для нас очень важно, что Мурманский морской торговый порт производит стабильно высокие налоговые отчисления в консолидированный бюджет Мурманской области. Все успехи порта – это результат усилий большого и слаженного коллектива. Мурманский морской торговый порт встречает профессиональный праздник, уверенно глядя в будущее, которое мы во многом связываем с развитием Арктической зоны России. Уверен, что ваше предприятие и дальше останется на острие успешного развития», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

По поручению губернатора Марины Ковтун первый заместитель главы региона Алексей Тюкавин вручил региональные награды наиболее отличившимся работникам Мурманского морского торгового порта. Благодарственного письма Губернатора Мурманской области удостоены: кладовщик 2 разряда Ольга Акиньшина, кладовщик 2 разряда Лада Власова, докер-механизатор Александр Гринь, маляр 4 разряда ремонтно-строительного участка Татьяна Дубоусова, инженер отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства Татьяна Кучина, докер-механизатор Виктор Ольховик, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин Евгений Полищук, помощник генерального директора Светлана Рудакова, заместитель генерального директора по экономике и финансам – финансовый директор Сергей Руденко. Благодарности Губернатора Мурманской области удостоены: инспектор по работе с кадрами Ольга Буганова, старший стивидор Дмитрий Коровайчиков, начальник складской группы службы материально-технического снабжения Елена Литвинова, генеральный директор Александр Масько, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин Александр Первухин, заместитель генерального директора по капитальному строительству – директор по развитию Алексей Рыкованов, водитель автомобиля автохозяйства Николай Цветков.

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