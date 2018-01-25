Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в ежегодной международной конференции «Арктические рубежи»

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин принял участие в ежегодной международной конференции «Арктические рубежи» в Тромсё. В рамках международного форума с участием ведущих экспертов стран Северной Европы, России, США и Канады традиционно обсуждаются наиболее значимые проблемы экономики, транспорта, экологии и окружающей среды Арктики.

В ходе поездки в Тромсё Алексей Тюкавин провел встречи с председателем Правительства губернии Тромс Вилли Эрнебакком и руководителем департамента по сотрудничеству с Россией Союза рыбаков Норвегии Марит Хиим Хаугсет, а также принял участие в панельной дискуссии на тему «Укрепление регионального сотрудничества в Арктике» в рамках регионального форума «Региональное измерение циркумполярной Арктики». Участники дискуссии обсудили вопросы взаимодействия центральных и региональных органов власти друг с другом, бизнесом, образованием и наукой в целях успешного регионального развития в Арктике, рассмотрели механизмы, обеспечивающие большую вовлеченность региональных структур в формирование политики на государственном уровне, а также роль трансграничного регионального сотрудничества в укреплении международных отношений в Арктике.