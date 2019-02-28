Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в Киркенесской конференции - 2019

В норвежском приграничном городе Киркенесе стартовала очередная международная Киркенесская конференция. В мероприятии приняла участие делегация Мурманской области, возглавляемая первым заместителем губернатора Алексеем Тюкавиным.

В числе участников конференции – министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде, посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили, статс-секретарь МИД Финляндии Матти Анттонен, ключевые представители бизнеса и научных организаций Норвегии, Финляндии, России и ряда других стран.

Алексей Тюкавин представил доклад в рамках секции «Социальное развитие на Севере», рассказав об основных направлениях развития региона, включая реализацию крупных инвестиционных, а также национальных проектов. Особое внимание было уделено укреплению двусторонних контактов на региональном и муниципальном уровне.

Достижения и успехи Баренцева сотрудничества отметил в своем выступлении посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили. Он, в частности, подчеркнул большой вклад в решение этого вопроса отдельной сессии по вопросам международного сотрудничества, состоявшейся в рамках VII Мурманской международной деловой недели. Российский дипломат заверил, что отдельная сессия в дальнейшем будет проводиться на регулярной основе.