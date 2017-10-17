«Борьба за живучесть» - в Мурманске стартовал региональный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2017»КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Что хочу, то в своей квартире и делаю, или Что грозит за самодеятельность в многоквартирном доме
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика17.10.17 15:51

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в торжественном открытии детского технопарка «Кванториум»

Сегодня в мурманском центре дополнительного образования «Лапландия» состоялась торжественная церемония открытия детского технопарка «Кванториум». В церемонии принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Поздравляя детей и педагогов, первый заместитель главы региона отметил, что решение президента и правительства Российской Федерации о создании в стране сети детских технопарков – это реализация стратегического плана интеллектуального прорыва в развитии России, укрепления авторитета нашей страны. В цеха и лаборатории «Кванториума» пришли почти триста энергичных и перспективных, талантливых и пытливых ребят, желающих быть на самом острие передовых открытий в науке, технике и технологиях.

«А чтобы «Кванториум» стал реальностью, из федерального и регионального бюджетов на ремонт помещений и закупку оборудования было выделено более 100 миллионов рублей. И мы знаем – эти вложения очень быстро окупятся. Ведь здесь найдут свое призвание и получат первый производственный опыт сотни будущих высококлассных специалистов, так необходимых для развития экономики нашего арктического края. Наша Родина обязательно должна стать лидером в создании уникальных современных технологий, и создавать эти технологии предстоит именно вам», – подчеркнул Алексей Тюкавин.


Для справки: 

В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» Мурманская область вошла в перечень субъектов РФ – получателей федеральной субсидии. На базе государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» создан детский технопарк «Кванториум». К занятиям приступили 23 группы обучающихся по 11 образовательным программам пяти направлений: «Биоквантум», «Робоквантум», «Геоквантум», «IT-квантум» и «Промышленный дизайн».

Кроме того, дети, обучающиеся в иных детских объединениях технического и естественнонаучного направлений центра дополнительного образования «Лапландия», смогут использовать уникальное оборудование технопарка для создания своих проектов.

Заключены соглашения о сотрудничестве с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере научно-технического творчества детей, формируется список партнеров детского технопарка из числа ведущих предприятий региона.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 447 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Валерий Телёбин
14.10.17 13:56
Сплошное лукавство лукавое. Насколько мне известно, квартальная отчётность Мурманской ТЭЦ закрывается безубыточно. А это значит, что собираемых с населения средств достаточно для компенсации всех расх
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
Бурак Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
13.10.17 15:33
De mortuis aut bene, aut nihil nisi verum - «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Древнегреческий политик и поэт Хилон из Спарты (VI в. до н. э.). От лица Администрации ОУ, всех педаго
Комментарий к новости:Не стало заслуженного учителя Российской Федерации, депутата городского Совета Евгения Шовского
Sergey Kysil
11.10.17 21:05
могу помочь реализовать проект выращивания креветки с использованием технологии узв вайбер 380509639534
Комментарий к новости:Креветку премиального класса на стол северян поставляет компания «Норд Пилигрим»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+)18:30«Без свидетелей-2». Художественный сериал, 32 серия (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЗапрягают ветер для Териберки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика