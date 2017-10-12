Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в заседании совета Ассоциации полярников Мурманской области

Сегодня состоялось очередное заседание совета Ассоциации полярников Мурманской области. В его работе принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.



Участники заседания подвели итоги работы в предыдущий период, провели прием новых членов Ассоциации, рассмотрели ход подготовки к проведению III Международной конференции «Полярными маршрутами Арктики». Кроме того, приняты решения о создании клуба «Юный полярник», а также о подписании соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией полярников России и Ассоциацией полярников Мурманской области.