Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в заседании совета Ассоциации полярников Мурманской области

Вчера состоялось очередное заседание совета региональной общественной организации «Ассоциация полярников Мурманской области». В заседании принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Как отметил первый заместитель главы региона, комментируя повестку, одна из важных тем обсуждения – определить программы и мероприятия Ассоциации, которые могут претендовать на гранты федерального и регионального правительств. Как пояснил Алексей Тюкавин, это один из путей дополнительного финансирования мероприятий общественной организации.

На заседании также обсуждался вопрос участия Ассоциации в проведении Международной конференции «Полярные маршруты Арктики», которая традиционно состоится в рамках Мурманской международной деловой недели.

Кроме того, состоялся приём в Ассоциацию новых членов.