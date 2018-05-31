Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл очередное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области. В заседании приняли участие представители силовых структур, территориальных подразделений федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств.

Участники заседания рассмотрели вопрос об эффективности взаимодействия правоохранительных органов и органов системы здравоохранения Мурманской области в вопросах выявления и профилактики правонарушений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи.

Также на заседании обсудили тему состояния работы по профилактике распространения экстремизма в молодёжной среде, прежде всего в образовательных организациях, и обеспечению повышения её эффективности.