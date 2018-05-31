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Мурманская область. Арктика31.05.18 15:06

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл очередное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл очередное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области. В заседании приняли участие представители силовых структур, территориальных подразделений федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств.

Участники заседания рассмотрели вопрос об эффективности взаимодействия правоохранительных органов и органов системы здравоохранения Мурманской области в вопросах выявления и профилактики правонарушений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи.

Также на заседании обсудили тему состояния работы по профилактике распространения экстремизма в молодёжной среде, прежде всего в образовательных организациях, и обеспечению повышения её эффективности.

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