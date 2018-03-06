Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл очередное заседание оргкомитета 84-го международного традиционного Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся

Под руководством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке к проведению 84-го международного традиционного Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся.

На заседании было утверждено положение о проведении комплексного зачета среди муниципальных образований Мурманской области по результатам спортивных мероприятий, включенных в программу 84-го международного традиционного Праздника Севера, обсуждался вопрос готовности к проведению спортивных и физкультурных мероприятий 84-го международного традиционного Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся.

Заседание оргкомитета по подведению итогов проведения 84-го международного традиционного Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся назначено на середину апреля 2018 года.