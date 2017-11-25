Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл заседание экспертного совета по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов)

Под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина вчера состоялось очередное заседание экспертного совета по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов) комитета по тарифному регулированию Мурманской области. На заседании были рассмотрены вопросы об оценке параметров Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Мурманской области и вопрос о необходимости установления уполномоченным органом нормативов технологических потерь воды при передаче по сетям водоснабжения.

По итогам заседания экспертного совета комитету по тарифному регулированию Мурманской области поручено подготовить и направить обращение о принятии предложения региона по параметрам сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Мурманской области на 2018 год в ФАС России и АО «Системный оператор Единой энергетической Системы».

- На экспертном совете мы выработали общую позицию по нескольким вопросам тарифного регулирования в регионе, - отметил Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - В частности, будет разработан законопроект о внесении изменений в федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы тарифного регулирования в сфере водоснабжения. Мы пришли к мнению, что необходимо дать право уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации устанавливать нормативы технологических потерь воды при передаче по сетям водоснабжения. Соблюдение баланса интересов бюджета Мурманской области, населения, промышленности и бизнеса по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен крайне важно.

Также комитету по тарифному регулированию Мурманской области совместно с Министерством энергетики и ЖКХ совет поручил обратиться в Мурманскую областную Думу с законодательной инициативой о внесении изменений в федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы тарифного регулирования в сфере водоснабжения, в части наделения органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации полномочиями по установлению нормативов технологических потерь воды при передаче по сетям водоснабжения.