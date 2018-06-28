Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл заседание Координационного совета Мурманской области по научно-технической и инновационной политике

Под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось расширенное заседание Координационного совета Мурманской области по научно-технической и инновационной политике с участием представителей предприятий региона.

Участники заседания обсудили пути решения вопросов экономического развития региона через внедрение в реальном секторе экономики инновационных технологий и технологических решений, призванных существенным образом снизить влияние арктического компонента на ведение хозяйственной деятельности.

На Совете были представлены перспективы развития деятельности Кольского научного центра и направления взаимодействия с региональными предприятиями.

Члены экспертного сообщества обсудили инициативы Мурманского арктического государственного университета по организации разработки региональной составляющей Комплексной научно-технической программы исследований, разработок, создания продуктов и услуг на 2018-2025 годы «Научный потенциал освоения и использования Арктики» (КНТП «Арктика – Мурманск»). Программа нацелена на объединение интересов высшего образования, науки и бизнеса региона для разработки качественно новых инновационных продуктов и технологий.

По итогам обсуждения инициатива была поддержана, координатором разработки КНТП «Арктика – Мурманск» станет информационно-аналитическая площадка на базе МАГУ при партнерстве КНЦ РАН.

В заключение участники были проинформированы о действующей в регионе поддержке исследовательской, научной деятельности, а также инновационных компаний.