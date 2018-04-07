Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин сообщил о достижениях, которых удалось добиться при установлении тарифов на 2018 год

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера состоялся региональный семинар-совещание, посвященный итогам работы комитета по тарифному регулированию Мурманской области по установлению тарифов на текущий год и задачам на ближайшие периоды регулирования. Мероприятие проводится комитетом по тарифному регулированию Мурманской области уже пятый год подряд, внимание к нему растет, что говорит о его необходимости и целесообразности.

Открывая работу семинара, первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, обозначил основные цели и задачи в сфере тарифного регулирования. Среди них, в частности, защита интересов и прав потребителей, обеспечение доступности услуг регулируемых организаций, соблюдение баланса интересов потребителей, ресурсоснабжающих организаций и регионального бюджета, установление долгосрочных тарифов с целью обеспечения стабильного и устойчивого развития предприятий и организаций, создание условий для развития конкуренции.

Также Алексей Тюкавин озвучил достижения, которых удалось добиться при установлении тарифов на 2018 год. Так, в отдельных муниципальных образованиях тарифы на тепловую энергию останутся на прежнем уровне. В некоторых муниципалитетах тарифы на тепловую энергию не изменяются уже не первый год (от 2 до 5 лет). Кроме того, в 2018 году удалось зафиксировать тарифы на газ для граждан. Также удалось согласовать с ФАС России рост тарифов на электроэнергию для населения с 1 июля 2018 на 1% или 3 копейки. Тенденция сохраняется уже не первый год, при этом стоит отметить, что тариф на электроэнергию для населения Мурманской области – минимальный по Северо-Западу и один из самых низких в стране.

В работе семинара приняли участие начальник управления электроэнергетики ФАС России Дмитрий Васильев, заместитель начальника управления регулирования в ЖКХ Александр Федяков, Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков, представители ряда министерств и ведомств, муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций, бизнес-структур и общественных организаций.

Участники семинара-совещания обсудили актуальные вопросы тарифного регулирования в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также вопросы совершенствования федеральной нормативной правовой базы в части их адаптации к региональным особенностям Мурманской области.