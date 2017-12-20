Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин вручил награды лучшим предпринимателям Мурманской области

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел заключительное в этом году заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области.

Открывая заседание, первый заместитель главы региона отметил, что доля работников, занятых у субъектов малого и среднего бизнеса, в общем числе занятых в региональной экономике составляет около 18%. Это более 71 тысячи рабочих мест. В 2018 году на поддержку малого и среднего бизнеса Мурманской области будет направлено в целом более 96 млн рублей.

«В 2017 году более 200 предпринимателей получили прямую или косвенную финансовую поддержку из регионального бюджета, 41 предприниматель получил имущественную поддержку в виде резидентства в областном бизнес-инкубаторе, более 2 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса получили консультации, обучение прошли более 2,5 тысячи человек. Всё это позволило создать более 130 новых и сохранить более 600 рабочих мест», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Участники заседания обсудили вопросы о приоритетном проекте «Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства Мурманской области» и о региональной программе обучения для бизнеса.

Также на заседании состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов ежегодного областного конкурса «Предприниматель года» и регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». От имени губернатора Марины Ковтун первый заместитель главы региона Алексей Тюкавин вручил награды победителям и искренне поблагодарил всех участников конкурсов за вклад в социально-экономическое развитие нашей области, в повышение качества жизни северян.

Победителями ежегодного областного конкурса «Предприниматель года» стали: Татьяна Бирюкова (г. Полярные Зори), Екатерина Малюхина (г. Мончегорск), Ада Мариева (ЗАТО Александровск, г. Полярный), Николай Шишов (ЗАТО г. Североморск), Ольга Харитонова (г. Апатиты).

Дипломы лауреатов конкурса «Предприниматель года» получили: Марина Мельникова (ЗАТО Александровск, г. Полярный), Юрий Черемпей (ЗАТО Александровск, г. Полярный), Екатерина Малюхина (г. Мончегорск).

В региональном этапе конкурса «Лучший социальный проект года» победителями признаны: Лилия Кулакова (г. Мурманск), Екатерина Рыжкова (г. Мурманск), Алексей Петров (г. Мурманск), Ксения Гецевич (города Апатиты и Кировск), Татьяна Соляник (г. Апатиты), Ольга Малая (г. Мурманск), Татьяна Стробыкина (г. Мурманск), Виктор Маслов (г. Мурманск).