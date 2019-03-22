В субботу врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса представят чиновникам и депутатам регионаДождаться лета: в ООН определились в отношении заявки России по расширению шельфа в Арктике
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.03.19 16:42

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин вручил региональные награды работникам культуры Мурманской области

Сегодня в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся торжественный концерт, посвященный Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.

Поздравляя сотрудников учреждений культуры региона, первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин отметил, что одной из важнейших задач, стоящих перед правительством Мурманской области, является улучшение качества жизни населения региона, которое невозможно без качественного улучшения предоставляемых услуг культуры. Именно культура формирует личность, сохраняет нравственные устои в обществе, возрождает традиции. Благодаря культуре не прерывается связь между поколениями, и каждое новое поколение учится любви к своей малой Родине и великому Отечеству.

«Сегодняшний праздник – это дань уважения государства всем работникам культуры: библиотекарям и музейщикам, специалистам традиционной народной культуры, клубов, домов и дворцов культуры, домов народного творчества и центров по сохранению наследия, преподавателям школ искусств, – всем, кто сохраняет, развивает и приумножает духовное богатство России. В этот день, дорогие коллеги, я хочу сказать вам огромное спасибо за ваши инициативу и творчество, ответственность и трудолюбие, и, конечно же, за бесконечную преданность своему делу», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Первый заместитель главы региона вручил премии Губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области». В этом году премий удостоены: директор детской школы искусств № 1 г. Мурманска Александр Баранов, хормейстер фольклорного ансамбля «Поморочка» Зеленоборского центрального Дома культуры Наталья Дмитриева, преподаватель детской школы искусств им. В.И. Воробья г. Мончегорска Надежда Каримова, заместитель директора централизованной библиотечной системы г. Оленегорска Татьяна Кульчицкая, хормейстер вокального ансамбля «Северные росы» центра культуры и досуга «Полярная звезда» г. Оленегорска Людмила Лучина, директор сельского дома культуры н.п. Ёнский Татьяна Овчинникова, режиссер драматического театра «Светоч» городского дворца культуры г. Полярные Зори Светлана Пархоменко, заведующая городской библиотекой-филиалом № 1 Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения Светлана Старостина, преподаватель детской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак г. Североморска Светлана Смирнова, балетмейстер 1 категории ансамбля танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Дмитрий Смирнов, хормейстер ансамбля песни «Русские узоры» городского Дома культуры «Гармония» г.п. Молочный Кольского района Елена Тугузова, директор централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск Наталия Испенкова, директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееГрудинин не опозорит КПРФ. Андраник Мусатян оказался прав
-Слово не воробей...Хотя никакой войны нет
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Висарион
21.03.19 20:41
Что-то не вижу скорби на лицах мурманчан по поводу ухода Ковтун и огромной радости от путинского назначенца - одна усталость в глазах.
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 17:32
Т.е. о проблемах ЖКХ в нашем доме можно писать ему по адресу https://www.facebook.com/a.v.chibis? Всё, пошёл регистрировать на Фейсбуке тЁщЮ... : )
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 09:30
А почему такое название? Должно быть так: "Перевал СОВЕТСКОЙ воинской славы"! https://tass.ru/obschestvo/6044553
Комментарий к новости:Депутаты поддержали проект федерального закона, которым устанавливается почётное звание «Перевал воинской славы»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире21:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Давай поцелуемся». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиСредняя зарплата гражданских госслужащих в 2018 году выросла на 7,7%-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 3 копейки, евро теряет почти 20 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики завершают строительство воздушных линий к подстанции «Мурманская» от подстанции ПС-53-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыКомитет Госдумы по бюджету поддержал законопроект о крабовых аукционах
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовало: 56 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика