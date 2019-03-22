Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин вручил региональные награды работникам культуры Мурманской области

Сегодня в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся торжественный концерт, посвященный Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.

Поздравляя сотрудников учреждений культуры региона, первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин отметил, что одной из важнейших задач, стоящих перед правительством Мурманской области, является улучшение качества жизни населения региона, которое невозможно без качественного улучшения предоставляемых услуг культуры. Именно культура формирует личность, сохраняет нравственные устои в обществе, возрождает традиции. Благодаря культуре не прерывается связь между поколениями, и каждое новое поколение учится любви к своей малой Родине и великому Отечеству.

«Сегодняшний праздник – это дань уважения государства всем работникам культуры: библиотекарям и музейщикам, специалистам традиционной народной культуры, клубов, домов и дворцов культуры, домов народного творчества и центров по сохранению наследия, преподавателям школ искусств, – всем, кто сохраняет, развивает и приумножает духовное богатство России. В этот день, дорогие коллеги, я хочу сказать вам огромное спасибо за ваши инициативу и творчество, ответственность и трудолюбие, и, конечно же, за бесконечную преданность своему делу», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Первый заместитель главы региона вручил премии Губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области». В этом году премий удостоены: директор детской школы искусств № 1 г. Мурманска Александр Баранов, хормейстер фольклорного ансамбля «Поморочка» Зеленоборского центрального Дома культуры Наталья Дмитриева, преподаватель детской школы искусств им. В.И. Воробья г. Мончегорска Надежда Каримова, заместитель директора централизованной библиотечной системы г. Оленегорска Татьяна Кульчицкая, хормейстер вокального ансамбля «Северные росы» центра культуры и досуга «Полярная звезда» г. Оленегорска Людмила Лучина, директор сельского дома культуры н.п. Ёнский Татьяна Овчинникова, режиссер драматического театра «Светоч» городского дворца культуры г. Полярные Зори Светлана Пархоменко, заведующая городской библиотекой-филиалом № 1 Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения Светлана Старостина, преподаватель детской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак г. Североморска Светлана Смирнова, балетмейстер 1 категории ансамбля танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Дмитрий Смирнов, хормейстер ансамбля песни «Русские узоры» городского Дома культуры «Гармония» г.п. Молочный Кольского района Елена Тугузова, директор централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск Наталия Испенкова, директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук.