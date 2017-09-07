Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин встретился с генеральным консулом Индии в Санкт-Петербурге Аруном Кумаром Шармой

Сегодня состоялась протокольная встреча первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина с генеральным консулом Индии в Санкт-Петербурге Аруном Кумаром Шармой.

Приветствуя индийского дипломата, первый заместитель главы региона отметил, что наши международные связи ранее в основном развивались в рамках Баренцрегиона, однако в последнее время и дальние страны начали активно проявлять интерес к Мурманской области. В текущем году регион посетили делегации Японии, Китая, Кореи, ЮАР и других стран. Визит генерального консула Индии также подтверждает рост интереса к Мурманской области и тот факт, что индийско-российские отношения в последнее время активно развиваются.

Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге заявил, что целью его визита является изучение возможностей сотрудничества с правительством Мурманской области и заполярными бизнесменами в сферах культуры, торговли, бизнеса. Арун Кумар Шарма подчеркнул, что Индия успешно взаимодействует с несколькими регионами России в фармацевтической отрасли и в аграрном секторе, пищевой и текстильной промышленности.

Алексей Тюкавин ознакомил генерального консула Индии с особенностями социально-экономического развития Мурманской области. В завершение встречи первый заместитель губернатора пригласил индийского дипломата вместе с бизнесменами из Индии посетить мероприятия Мурманской международной деловой недели.