Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин встретился с голландской делегацией, возглавляемой генеральным консулом Нидерландов в Санкт-Петербурге господином Хансом Весселингом

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, на полях VI Мурманской международной деловой недели первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин вчера встретился с прибывшей на ММДН голландской делегацией, возглавляемой Генеральным консулом Нидерландов в Санкт-Петербурге господином Хансом Весселингом. Помимо дипломатов, в состав делегации входят также представители бизнес-сообщества, деятели культуры и общества городов-побратимов.

Приветствуя гостей, первый заместитель главы региона отметил, что визиты представителей дипломатических, политических и деловых кругов Нидерландов в Мурманск осуществляются на регулярной основе.

«Это говорит об интересе вашей страны к развитию сотрудничества с нашим регионом, а, учитывая, что Нидерланды являются страной-наблюдателем в таких организациях, как Арктический совет и Совет Баренцева/Евроарктического региона – к развитию Арктики в целом. В связи с этим приятно осознавать, что отношения с нашим регионом имеют более давнюю историю – в 1989 году муниципалитеты городов Гронингена и Мурманска заключили соглашение о дружественных связях и сотрудничестве, и нужно отметить, что с тех пор многое было сделано для развития и укрепления наших связей как в социальной сфере, так и в направлении экономического сотрудничества. Мы высоко ценим тот факт, что столь представительная делегация Нидерландов вновь находится в Мурманске», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

В ответном слове Ханс Весселинг отметил, что Мурманск хорошо знают в Голландии, особенно памятны события Второй мировой, полярные конвои.

«Несмотря на то, что сейчас трудные политические времена, мы остаемся друзьями и можем работать в очень тесном контакте. Это возможно еще и благодаря тесному сотрудничеству между Мурманском и Гронингеном. Кстати, мэр Гронингена в феврале 2018 года собирается посетить Мурманск. Он привезет сюда также группу бизнесменов», – сообщил голландский дипломат.

В дальнейшей беседе стороны обсудили такие вопросы, как экономическое и побратимское сотрудничество, взаимодействие в сфере физической культуры и спорта, в сфере культуры. Также шла речь о сотрудничестве в сфере высшего образования, реализации проекта по строительству ветропарка и о перспективах на будущее.