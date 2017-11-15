Фонд «АТР АЭС» выделил 4,5 млн рублей на реализацию социально значимых проектов жителей Полярных ЗорьЯдерная установка на атомном ледоколе «Вайгач» установила рекорд по времени эксплуатации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.11.17 07:30

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин встретился с голландской делегацией, возглавляемой генеральным консулом Нидерландов в Санкт-Петербурге господином Хансом Весселингом

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, на полях VI Мурманской международной деловой недели первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин вчера встретился с прибывшей на ММДН голландской делегацией, возглавляемой Генеральным консулом Нидерландов в Санкт-Петербурге господином Хансом Весселингом. Помимо дипломатов, в состав делегации входят также представители бизнес-сообщества, деятели культуры и общества городов-побратимов.

Приветствуя гостей, первый заместитель главы региона отметил, что визиты представителей дипломатических, политических и деловых кругов Нидерландов в Мурманск осуществляются на регулярной основе.

«Это говорит об интересе вашей страны к развитию сотрудничества с нашим регионом, а, учитывая, что Нидерланды являются страной-наблюдателем в таких организациях, как Арктический совет и Совет Баренцева/Евроарктического региона – к развитию Арктики в целом. В связи с этим приятно осознавать, что отношения с нашим регионом имеют более давнюю историю – в 1989 году муниципалитеты городов Гронингена и Мурманска заключили соглашение о дружественных связях и сотрудничестве, и нужно отметить, что с тех пор многое было сделано для развития и укрепления наших связей как в социальной сфере, так и в направлении экономического сотрудничества. Мы высоко ценим тот факт, что столь представительная делегация Нидерландов вновь находится в Мурманске», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

В ответном слове Ханс Весселинг отметил, что Мурманск хорошо знают в Голландии, особенно памятны события Второй мировой, полярные конвои.

«Несмотря на то, что сейчас трудные политические времена, мы остаемся друзьями и можем работать в очень тесном контакте. Это возможно еще и благодаря тесному сотрудничеству между Мурманском и Гронингеном. Кстати, мэр Гронингена в феврале 2018 года собирается посетить Мурманск. Он привезет сюда также группу бизнесменов», – сообщил голландский дипломат.

В дальнейшей беседе стороны обсудили такие вопросы, как экономическое и побратимское сотрудничество, взаимодействие в сфере физической культуры и спорта, в сфере культуры. Также шла речь о сотрудничестве в сфере высшего образования, реализации проекта по строительству ветропарка и о перспективах на будущее.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКомитет ЗАТО в помощь
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 332 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ирина
16.02.18 11:40
Все пастухи и доярки пойдут работать на ферму криптовалют! Нам молока не надо, когда биткоины плодятся.
Комментарий к новости:Минэнерго советует майнерам строить фермы криптовалют на Кольском полуострове
Gonshik
16.02.18 10:16
Интересно получается! Если они 1,5 года могли бы только на долгах работать, то как они сейчас умудряются сводить концы с концами? По рыночным законам - они банкроты. Скорее всего, всю эту игру с долга
Комментарий к новости:АО «МЭС» могло бы 1,5 года работать на сумму долгов потребителей услуг
Вопрощающий
16.02.18 00:08
Память о войне "за речкой" необходима и важна; особливо молодому поколению! В этом спору нет, чтобы то, что случилось в 1979 году не повторилось вновь. Но тогда НЕОБХОДИМО помнить и погибших из числ
Комментарий к новости:Герои не будут бесславно забытыми
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире16:20«Главные люди». Ток-шоу (6+)17:05«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области растёт суммарная задолженность по заработной плате-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 24 копейки, евро – на 2 копейки-PRO ЭнергетикуВ Минэнерго России обсудили вопросы использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны РФ-PRO ЖКХАО «МЭС» могло бы 1,5 года работать на сумму долгов потребителей услуг-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыНовые правила, новые заботы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика