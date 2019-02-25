Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин выступил с докладом на заседании Горного совета СЗФО

На заседании Горного совета Северо-Западного федерального округа в Санкт-Петербурге первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин выступил с докладом о развитии предприятий горной и нефтегазовой отраслей в регионе на ближайшую перспективу. От Мурманской области в заседании участвовали также представители АО «Апатит», АО «Ковдорский ГОК», АО «Олкон» и ООО «Ловозерский ГОК».

В докладе первый заместитель главы региона отметил, что недра региона богаты полезными ископаемыми, поэтому почти половина объема промышленного производства Мурманской области является результатом деятельности горнопромышленных предприятий, входящих в структуры таких холдингов как «Норильский никель», «ФосАгро», «ЕвроХим», «Северсталь» и «Акрон».

Особое внимание Алексей Тюкавин уделил развитию на территории Мурманской области отрасли редких и редкоземельных металлов. Озвучены конкретные предложения по совершенствованию нормативной правовой базы, способствующие эффективному освоению месторождений, которые войдут в протокол заседания.