Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин поздравил жителей Мончегорска с 80-летием города

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин принял участие в торжественном вечере, посвящённом 80-летию Мончегорска.

«Фундамент города был заложен нелёгким трудом добровольцев со всех концов нашей страны. Выросший из рабочего посёлка у подножия Хибин, Мончегорск сохранил черты характера своих основателей – трудолюбие и открытость, силу воли и любовь к жизни. Сегодня Мончегорск не только крупнейший индустриальный центр края, но и комфортный, современный город, жители которого своим оптимизмом и сердечным теплом делают его уютнее и светлее, поддерживают его душевную молодость и особую энергию. Не сомневаюсь, что и завтрашний день «города среди красивых гор» будет наполнен счастьем, мирным трудом и верой в будущее», – отметил Алексей Тюкавин и от лица губернатора и правительства Мурманской области поздравил мончегорцев с 80-летием родного города.

Также на торжественном вечере первый заместитель губернатора в связи с Днём рождения города вручил от имени главы региона Марины Ковтун благодарности и почётные грамоты наиболее отличившимся мончегорцам.

Благодарности губернатора Мурманской области были удостоены: Андрей Борисович Долгушин – заместитель директора административно-хозяйственной части муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детская спортивная школа олимпийского резерва г.Мончегорска»; Вера Васильевна Соловьева – заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. В.И. Воробья»; Иванна Анатольевна Сорокина – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории г. Мончегорска».

Почетной грамотой губернатора Мурманской области награждены: Валентина Анатольевна Первышина – старший методист комитета по физической культуре и спорту администрации г.Мончегорска; Татьяна Васильевна Крикун – заведующая экологической библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система».

Знаком отличия губернатора «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области» награждена Галина Александровна Теплякова – тренер-преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г.Мончегорска».