Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин принял участие в VI форуме МЧС России и общественных организаций «Общество за безопасность»

В Арктическом спасательном учебно-научном центре «Вытегра» в Вологодской области состоялся VI форум МЧС России и общественных организаций «Общество за безопасность». В работе форума приняли участие председатель Высшего совета Российского союза спасателей, заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков, специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров, советник президента РФ по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий, другие представители Совета Федерации и администрации президента РФ, а также ряд руководителей ключевых федеральных министерств, представители общественных организаций. Мурманскую область представлял первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

В частности, Алексей Тюкавин принял участие в пленарном заседании по теме «Авиационные спасательные технологии в обеспечении комплексной системы безопасности в Арктическом регионе». В ходе заседания обсуждались такие вопросы, как применение в подразделениях МЧС России специального оборудования и технических решений, созданных на платформе российских материалов и технологий 3-го и 4-го поколений, состояние аэродромного и аэронавигационного хозяйства Арктики и Дальнего Востока, особенности гидрометеорологического обеспечения полетов авиации в Арктике, перспективы развития системы подготовки спасателей для работы в арктических условиях.

Кроме того, на заседании шла речь о применении инструментальных технологий авиазондирования для обнаружения и идентификации людей в Арктике, применении ГОСТов для авиационно-спасательной техники, использовании вертолетов в условиях Крайнего Севера, развитии арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России, а также правовых аспектах обеспечения безопасности в Арктике.