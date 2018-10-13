Вчера состоялась внеочередная отчётно-выборная конференция Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области» (Северная). В работе конференции принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Приветствуя участников конференции от имени губернатора Марины Ковтун, первый заместитель главы региона отметил, что история успеха палаты – это во многом история успеха нашего региона.

«Правительство Мурманской области заинтересовано в работе активных и инициативных бизнес-объединений, которые не только обозначают проблемные вопросы, но и генерируют пути возможных решений, содействуют позитивным изменениям в экономике региона», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Первый заместитель губернатора отметил большую роль президента ТПП Анатолия Глушкова, стоявшего у истоков её создания. Алексей Тюкавин пожелал новому президенту Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области» (Северная), чтобы сложившиеся традиции взаимодействия с региональным правительством и бизнесом были продолжены, чтобы были найдены новые возможности для развития Мурманской области.