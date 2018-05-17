Первый заместитель прокурора области проведет выездной прием в Оленегорске по вопросам защиты прав предпринимателей

Под председательством и.о. прокурора области Сергея Фирсова 22 мая 2018 года в помещении администрации города Оленегорска состоится выездное совещание по вопросам защиты прав предпринимателей. В совещании примут участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Барышев Д.Д., вице-президент торгово-промышленной палаты Мурманской области Ильин А.Э., председатель Совета Мурманского регионального отделения «Опора России» Сафин Р.А., представители муниципального образования город Оленегорск, и.о. прокурора города, представители юридических лиц и предприниматели.

На совещании будут обсуждены вопросы состояния законности в сфере защиты прав предпринимателей в Мурманской области, в том числе в городе Оленегорске, и мерах, направленных на развитие предпринимательства в регионе.

В этот же день первый заместитель прокурора области Фирсов С.А. совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области Барышевым Д.Д., вице-президентом торгово-промышленной палаты Мурманской области Ильиным А.Э. председателем Совета Мурманского регионального отделения «Опора России» Сафиным Р.А., проведет личный прием представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по имеющимся проблемам при осуществлении предпринимательской деятельности на территории города Оленегорска.

Личный прием представителей юридических лиц и предпринимателей состоится в помещении прокуратуры города Оленегорска с 11.00 до 13.00 по адресу: Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 4 (3 этаж).

Прием будет осуществляться без предварительной записи.