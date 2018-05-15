Первый заместитель прокурора области провел прием граждан в Апатитах

14 мая первый заместитель прокурора Мурманской области Сергей Фирсов в прокуратуре города Апатиты встретился с жителями города, которые во время проведенного личного приема сообщили об имеющихся у них проблемах.

Обращения жителей города Апатиты были связаны с нарушениями жилищных прав граждан, бездействием органов предварительного расследования по уголовным делам, вопросам обжалования судебных решений.

Всего на прием обратились 7 граждан. По вопросам, требующим прокурорской проверки, принято 4 письменных обращения, по результатам рассмотрения которых заявителям в установленный законом срок будут даны ответы на обращения.

В случаях, не требующих прокурорского вмешательства, гражданам были даны разъяснения действующего законодательства по интересующим вопросам.