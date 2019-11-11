Первый заместитель стал генеральным директором АО «Апатит»ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Путь мужчины, или Когда наступает болото
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Мурманская область. Арктика11.11.19 08:00

Первый заместитель стал генеральным директором АО «Апатит»

Генеральным директором АО «Апатит» назначен Александр Гильгенберг

На предприятиях, входящих в Группу «ФосАгро», Александр Гильгенберг работает с 1999 года. До сегодняшнего назначения занимал должность первого заместителя генерального директора АО «Апатит». Владимир Давыденко, ранее возглавлявший предприятие, теперь будет курировать техническое развитие всех предприятий Группы «ФосАгро».

По словам генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева, данные изменения в структуре управления производственными активами отвечают вызовам, стоящим перед компанией на данном этапе развития. «Так, в рамках Стратегии Группы «ФосАгро» до 2025 г, которую мы недавно приняли и презентовали, стартует масштабная инвестиционная программа объемом в 3 млрд долларов, - отмечает Андрей Гурьев. - Здесь необходим непосредственный личный контроль за инвестиционной деятельностью, который и предстоит обеспечить Владимиру Давыденко с его колоссальным профессиональным опытом в этой сфере. На посту первого заместителя генерального директора АО «Апатит» по техническому развитию он сфокусируется на строительстве новых и модернизации действующих производств с применением наилучших доступных технологий».

К 2025 году «ФосАгро» планирует нарастить выпуск удобрений и кормовых фосфатов на четверть, по сравнению с 2018 годом, до 11,7 млн тонн. Ассортимент производимых марок удобрений расширится с 39 в 2018 году до 50, включая новые высокоэффективные марки с биодобавками.

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