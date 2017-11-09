Пешеходные тропы заменит новая лестница

Городские власти, учитывая сложный многоуровневый рельеф Мурманска, уделяют особое внимание содержанию, ремонту и обустройству уличных лестниц. Сегодня работы ведутся на нескольких объектах. Один из них – в районе домов № 13 по Верхнеростинскому шоссе и № 25 по улице Кильдинской. Здесь ведётся строительство новой лестницы.

– Из-за сложного ландшафта жителям микрорайона ежедневно приходится преодолевать высокий подъем, они неоднократно обращались по вопросу обустройства пешеходной связи, поэтому этот объект был включен в план работ, – рассказал председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Константин Мастюгин.

Объект будет состоять из двух деревянных конструкций. Как показала практика, лестницы из этого материала хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации, они долговечны, более безопасны и комфортны для пешеходов.

Сейчас ведутся работы по планировке откоса, устройству резервных трубопроводов под кабели электросетей, установке каркаса. Для удобства мурманчан будут установлены перильные ограждения и спуск для колясок.