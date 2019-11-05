Пешеходный переход на улице Академика Книповича перенесли на 30 метров

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска информирует участников дорожного движения о том, что в целях повышения безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма пешеходный переход через улицу Академика Книповича в районе пересечения с улицей Капитана Буркова перенесён на 30 метров в сторону улицы Полярные Зори.

Водителей и пешеходов просят учесть данную информацию и быть внимательнее на дорогах города.