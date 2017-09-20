«Пешком в историю» вместе с городской библиотекой совершили жители города металлургов

Мончегорцы вновь участвовали в квесте, ориентированном на знание родного города. Пеший квест, посвященный 80-летию Мончегорска, организовали сотрудники центральной городской библиотеки.

17 сентября более тридцати участников собрались у центрального входа в парк им. Сергея Бровцева, где был дан старт квесту. Его участники - юные жители Мончегорска - открыли для себя много нового. Как сказал один из них - Дмитрий Уваров, квесты - уникальная возможность узнать интересную информацию о городе и запомнить на всю жизнь.

Участникам необходимо было посетить 10 точек и выполнить необычные задания: посчитать количество ступеней на лестнице в городском парке, узнать кому посвящена памятная доска на Кумужинской, 5, «заглянуть» в старый дом кино, узнать, где был установлен первый лифт в городе... Нужно было обязательно иметь с собой телефон с фотокамерой, возможностью выхода в Интернет и приложением для считывания матричных кодов.

- Мы проводим квест в необычном для Мончегорска формате. Его особенность в том, что применяется приложение в телефоне. Квест последовательный, участники не смогут разгадать следующую загадку, не отгадав предыдущую, - рассказала Анна Чичкина - зав. юношеским сектором центральной городской библиотеки.

Ребята разделились на 4 команды (в каждой - до 10 человек): «Щенячий патруль», «Крылья Имандры», «Красотки» и «Или...Или». Отправлялись на необычную экскурсию по городу с интервалом в пять минут.

- О квесте я узнал от нашего учителя истории. Боремся за победу с одноклассниками и друзьями. Думаю, город мы знаем на 99 процентов, - рассказал перед стартом капитан команды «Щенячий патруль» Дмитрий Васильев.

В своих знаниях о городе, уверена и Оксана Рихтер из команды «Или...Или».

- Мы не претендуем на победу. Квест пеший, и мы хотим просто прогуляться в поисках новых фактов о городе, которые до сегодняшнего момента не знали.

Ребятам понадобилось около двух часов, чтобы посетить все знаковые места. Первыми оказались «Крылья Имандры», за ними с разрывом в две минуты пришла команда «Или…Или». Третье и четвертое место - «Красотка» и «Щенячий патруль».

Всех участников наградили памятными сувенирами и сладкими призами, а победителям вручили грамоты и путеводители по Мончегорску.

- Мы пришли последними, но это наш первый опыт участия в такой игре, - делится впечатлениями Есения Чекан. - Нам очень понравилось, и мы узнали много нового. Оказывается, «Полярис» когда-то был клубом кино, а Комсомольское озеро раньше имело очень длинное название, которое в переводе с саамского означает «озеро утонувшего человека» или «человек утонул». Было весело, интересно и занимательно.