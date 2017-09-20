ДТП на трассе Р 21 «Кола» вывело из строя несколько высокопоставленных офицеровРАМКИ ЗАКОНА: Телефонный терроризм входит в нашу жизнь. За такие «шутки» следует уголовная ответственность
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.09.17 07:10

«Пешком в историю» вместе с городской библиотекой совершили жители города металлургов

Мончегорцы вновь участвовали в квесте, ориентированном на знание родного города. Пеший квест, посвященный 80-летию Мончегорска, организовали сотрудники центральной городской библиотеки.

17 сентября более тридцати участников собрались у центрального входа в парк им. Сергея Бровцева, где был дан старт квесту.  Его участники - юные жители Мончегорска - открыли для себя много нового.  Как сказал один из них - Дмитрий Уваров, квесты - уникальная возможность узнать интересную информацию о городе и запомнить на всю жизнь.

Участникам необходимо было посетить 10 точек и выполнить необычные задания: посчитать количество ступеней на лестнице в городском парке, узнать кому посвящена памятная доска на Кумужинской, 5, «заглянуть» в старый дом кино, узнать, где был установлен первый лифт в городе... Нужно было обязательно иметь с собой телефон с фотокамерой, возможностью выхода в Интернет и приложением для считывания матричных кодов.

- Мы проводим квест в необычном для Мончегорска формате. Его особенность в том, что применяется приложение в телефоне. Квест последовательный, участники не смогут разгадать следующую загадку, не отгадав предыдущую, - рассказала Анна Чичкина - зав. юношеским сектором центральной городской библиотеки.

Ребята разделились на 4 команды (в каждой - до 10 человек): «Щенячий патруль», «Крылья Имандры», «Красотки» и «Или...Или». Отправлялись на необычную экскурсию по городу с интервалом в пять минут.

- О квесте я узнал от нашего учителя истории. Боремся за победу с одноклассниками и друзьями. Думаю, город мы знаем на 99 процентов, - рассказал перед стартом капитан команды «Щенячий патруль» Дмитрий Васильев.

В своих знаниях о городе, уверена и Оксана Рихтер из команды «Или...Или».

- Мы не претендуем на победу. Квест пеший, и мы хотим просто прогуляться в поисках новых фактов о городе, которые до сегодняшнего момента не знали.

Ребятам понадобилось около двух часов, чтобы посетить все знаковые места. Первыми оказались «Крылья Имандры», за ними с разрывом в две минуты пришла команда «Или…Или». Третье и четвертое место - «Красотка» и «Щенячий патруль».

Всех участников наградили памятными сувенирами и сладкими призами, а победителям вручили грамоты и путеводители по Мончегорску.

- Мы пришли последними, но это наш первый опыт участия в такой игре, - делится впечатлениями Есения Чекан. - Нам очень понравилось, и мы узнали много нового. Оказывается, «Полярис» когда-то был клубом кино, а Комсомольское озеро раньше имело очень длинное название, которое в переводе с саамского означает «озеро утонувшего человека» или «человек утонул». Было весело, интересно и занимательно.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееДепутаты флотской столицы выберут главу ЗАТО г.Североморск из Владимира Евменькова и Тимура Лапина
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовал: 721 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Маргарита
20.09.17 11:36
Я отмечаю, что качество овощей и фруктов в магазинах становится всё хуже и хуже, а цены не сильно и падают.
Комментарий к новости:Импортозамещение продовольственных товаров - тенденция неустойчива
Василий
19.09.17 20:23
РБК пишет, что за атаками «телефонных террористов» на объекты коммерческой и социальной инфраструктуры в России может стоять международная хакерская группировка, а источник звонков обнаружили аж в Брю
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
Volk
19.09.17 20:19
Странные события происходят в стране. Центр Мурманска оцеплен, а ни журналисты, ни северяне не могут понять, что происходит: учения, звонок очередного сумасшедшего, осенне обострение... Силовики не к
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире13:00«Международные новости». Информационная программа13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиТрёхлетка для неработающих пенсионеров просчитана - старики не разбогатеют-PRO ВалютуЦены на нефть помогают укрепляться рублю-PRO ЭнергетикуЭнергетики повышают надежность электроснабжения КАЗа-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика