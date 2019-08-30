Песни о старом, или Рабочая встреча Президента РФ с врио губернатора Мурманской области

Сегодня состоялась рабочая встреча с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом, на которой обсуждались социально-экономическая ситуация в регионе, вопросы повышения качества жизни в закрытых административно-территориальных образованиях, формирование в Мурманске научно-образовательного центра.

- Андрей Владимирович, как у Вас настроение, как Вы чувствуете объём работы и приоритеты? – поинтересовался в начале встречи Владимир Путин, Президент РФ, у своего назначенца. - Знаю, что в целом в области осуществляется достаточно большое количество инвестпроектов, 42, и они достаточно большие, миллиардные. Тем не менее есть и проблемы, связанные со строительным комплексом, с развитием жилищного строительства, с объектами образования, некоторыми другими социальными объектами. Давайте сосредоточимся на том, что Вы считаете наиболее чувствительным и важным.

- Главный вызов для нас – это, безусловно, отток населения. Причём этот отток населения растёт: за 2018-й год рост по сравнению с прошлым годом на 26 процентов. Самое страшное, что уезжает трудоспособное население, прежде всего, и наша молодёжь, - отметил Андрей Чибис.

Он объяснил эту ситуацию набором проблем: «Медицина, жилье, качество городской среды не устраивают и не соответствуют текущим стандартам».

Чибис заявил, что решение этих вопросов начал с благоустройства и развития медицины. «Мы запустили проект под слоганом «На Севере – жить», - сообщил он, выразив надежду на то, что он позволит изменить отношение людей к Кольскому полуострову.

- Главную задачу я вижу в том, чтобы через несколько лет все-таки постараться этот тренд изменить. Если мы не изменим тренд, связанный с оттоком населения, то просто, объективно говоря, рано или поздно стратегическая область станет областью вахтовиков, чего нельзя допустить, - предупредил врио главы региона.

Он рассказал о том, что в регионе оперативно принят антикризисный план по развитию медицины. Ещё одной существенной проблемой Мурманской области Чибис назвал мазутозависимость.

- Учитывая скачок стоимости мазута, безусловно, мы сами эту проблему решить не можем. Мы получили оперативно первый транш в 3 млрд рублей от федерального правительства, закупили мазут. Но на самом деле минимально ещё 2 млрд (рублей) нам необходимо для того, чтобы эту зиму пройти», - подчеркнул Чибис.

Он заявил, что власти региона ставят перед собой задачу в течение пяти лет радикально сократить количество потребляемого мазута, соответствующая «дорожная карта» подготовлена и представлена в Минэнерго.