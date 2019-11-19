Пессимизм Бориса Титова и оптимизм Артёма Марышева

Борис Титов, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, во вчерашней публикации на ТАСС пишет, что «бизнесмены знают, что для успеха нужна чёткая стратегия с ответами на вопросы, как и за счёт чего развиваться. Такие стратегии есть у большинства стран… А у нас всё никак не сложится единая система, объединяющая разрозненные цели, затраты на их достижение и запланированные результаты.

…Я очень жалею, что люди, стоящие у руля нашей экономики, зовутся либералами. Либералы - за развитие частной инициативы, свободы бизнеса, конкуренции, а не государства.

А цель, заключающаяся исключительно в сохранении и мобилизации ресурсов, в увеличении доходов для власти (читай - в чиновничьей благодати), - это тупик. Госэкономика дошла до 70%, а рост почти остановился».

А сегодня, 19 ноября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Артём Марышев, гость студии и руководитель Центра поддержки предпринимателей Мурманской области, попытается в прямом эфире переубедить нас в этих пессимистических оценках и расскажет о деятельности центра, который он возглавляет.

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