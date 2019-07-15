Пессимизм в экономике страны крепчает

Российская экономика разочаровывает бизнес, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса аналитиков компании «IHS Markit». Всё меньше представителей российского бизнеса ждут роста экономики страны.

Если в феврале 2019 года 25% предпринимателей ожидали оживления деловой активности в стране уже в следующем году, то в июне так отвечали только 15% респондентов. Это худший показатель с февраля 2016 года.

Помимо этого, ожидание роста экономики России меньше, чем средние мировые показатели. «Доля производителей товаров, верящих в рост экономики, оказалась и вовсе минимальной (те же 15%) за всю историю наблюдений с начала 2008 года».